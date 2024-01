Los más jóvenes de esta entrega de Generación TOP se la juegan en 59 segundos, que curiosamente, es también el nombre de la prueba a la que tienen que enfrentarse. Angy Fernández, Jorge González y Carla Campra son los integrantes del equipo Like, que se prepara ya para el desafío.

Angy es la primera en responder. "¿Piqué se retira del fútbol antes o después que Fernando Hierro?". Aunque empieza con buen pie, Aramís Fuster acaba con su buena racha. Ahora toma la palabra Jorge, que encadena un total de cinco respuestas correctas seguidas, todo ello entre los aplausos del público.

"La que más ha aplaudido ha sido Carla, porque ha dicho 'así no me llega a mí, me quito este marrón'", bromea Ana Pastor, la presentadora. Jorge se enorgullece de su actuación. "Creerán que ha sido suerte y no", asegura mientras señala su portentosa cabeza.