Ana Pastor somete a los famosos de Generación TOP a la prueba de 'Mira quién canta', en donde deben decir qué cantantes cantan las canciones que suenan en el plató. En este vídeo los equipos están formados por los siguientes famosos: María del Monte, Pepón Nieto y Sergio Pazos forman el equipo 'Guay'; Toñi Moreno, Melani Olivares y Jandro representan a los 'Guay' y Rocío Saiz y las hermanas Aitana y Paula Etxebarria (Twin Melody) son los 'Like'.

"¿Qué pone?", pregunta alucinada Ana Pastor al ver la pantalla del equipo 'Guay', que destacan que han escrito el nombre de Massiel. "Pone Massiel, como podría poner Aries", afirma la presentadora ante las quejas de Toñi Moreno, Melani Olivares y Jandro, que afirman que no lo han podido escribir mejor porque no iban el iPad. "Ana Pastor, por favor, te pido la palabra", afirma Jandro a la presentador, que le contesta: "Adelante, adelante, esto es como el Congreso de los Diputados".

"Que no iba el iPad", insiste Jandro a la presentadora en el plató, donde las quejas de los famosos no paran. "Me dais más guerra que los políticos", lamenta Ana Pastor en el vídeo principal de esta noticia.