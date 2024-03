Sin duda, el equipo Guay, formado por Supremme de Luxe, David Fernández y Juanra Bonet, es uno de los que han demostrado más energía de todos los programas de Generación TOP. Y es que lo dan todo en cada celebración de los puntos de su equipo como ha quedado reflejado con la prueba de 'Dime quién canta', donde los equipos escuchan varias canciones y tienen que decir qué artistas las interpretan.

Después de ser la única generación en acertar todas las canciones de la lista musical, Supremme de Luxe, David Fernández y Juanra Bonet se dan la vuelta para celebrarlo con su público. "Casi se mata uno, pero no me preocupa que os matéis uno de vosotros, pero no matéis al público, que os he visto con una efusividad", destaca Ana Pastor, a los Guay.

Pero ni la advertencia de la presentadora les logra calmar y es que cuando consiguen aumentar sus puntos, vuelven a celebrarlo con gran efusividad. "Si necesitáis que llamemos a seguridad, me lo decís, o si no me lo decís a mí, que también puedo servir ", destaca, entre risas, Ana Pastor a "la primera fila del público de los Like".