Emilio Doménech charla con Paco Castro, técnico del Ayuntamiento de Chipiona, sobre cómo podría afectarles un tsunami. El experto explica que "si sientes un temblor de tierra o ves cómo el agua se retira" puede ser una señal de que llega un tsunami" por lo que, en ese caso, "las instrucciones generales o las normas de seguridad más básicas serían alejarnos de la costa y situarnos en una zona alta, a ser posible en estos puntos de encuentro, que, cuando estemos preparados, estarán perfectamente identificados".

Por otro lado, si estás en casa, el experto afirma que depende de si "se encuentra dentro de una zona inundable". En ese caso, "lo correcto sería salir de la casa": "Desconectar la luz, desconectar el agua y salir" y, tras ello, seguir las órdenes de evacuación y esperar en los puntos de encuentro a recibir las instrucciones de las autoridades.

Por último, preguntado por algo que no tenga que hacer bajo ningún concepto. Pepe Castro afirma que "no se deben de coger los coches, porque el caos puede ser tremendo, las vías se colapsarían y la evacuación sería mucho más difícil". "No se debe tampoco ir a buscar familiares que se encuentren en un sitio o en otro" ya que "todo el mundo debe saber que cuando hay el aviso, no hay que perder tiempo y hay que dirigirse a la zona segura".