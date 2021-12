Mamen Mendizábal se anima a hacer la Ruta de la Reconquista, en Picos de Europa, con Alberto Chicote. En el camino, la periodista se confiesa con el chef sobre la maternidad: "Cuando pude tener hijos no los tuve porque aposté más por mi carrera profesional y por mucho rollo que te cuenten de que es compatible, al menos yo no lo encontré compatible en esa época".

Mendizábal explica que tiene 45 años y aunque aún podría tener hijos, cree que ya no "es el momento": "No me siento incompleta, todo lo contrario, reivindico a las mujeres que no tenemos hijos como algo absolutamente completo". De esta forma desvela también a Chicote en este vídeo la continua "chapa" que ha recibido a su alrededor con este tema.