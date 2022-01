Ana Guerra saltó a la fama gracias a un programa de talentos. Su relación con todos sus compañeros fue casi fraternal durante el programa, pero posteriormente su vida profesional ha ido alejándoles. "Lo pasé bastante mal. No me imaginaba la vida sin cada una de las 15 personas que entraron conmigo en la academia. Cuando salimos, a todos no nos va igual", ha lamentado.

Fue entonces cuando cada uno despegó su carrera a niveles desiguales: "Aquella separación cuando salimos de Operación Triunfo y empieza a haber diferentes niveles dentro de nosotros y la industria musical nos empieza a hacer competidores, yo me llevé una decepción enorme. Yo hubiera dado todo para que eso no sucediera". Por este motivo, ha explicado, cortó "por lo sano": "Me llevo increíble con todos, tenemos un grupo, hablamos, pero claro... Aitana y yo estábamos juntas 24/7 y mientras todo el mundo separaba su camino, estábamos juntas. Hoy en día las dos personas con las que mejor me llevo son Roy y Ricky, hablamos todos los días", ha comentado.