A pesar de estar deshabitado, algunos vecinos de la zona se han organizado para lograr la conservación de Susín, un pueblo que forma parte de la ruta 'La España Despoblada' en Huesca. Alberto Chicote y Xavier Sardà llegan allí a conocer cómo lo están llevando a cabo.

"Aquí se vive todo el año, pero no todos los días", confiesa uno de los habitantes de Susín, ya que asegura que no tienen "condiciones de vida normales": "No hay servicios y hay agua corriente pero falta la electricidad para conservar los alimentos", explica.

La vida en Susín, como en todos los pueblos de la montaña pirenaica, se hacía en base a la agricultura y ganadería y los pocos vecinos que quedan les cuentan a Chicote y Sardà en este vídeo qué pasó: "La civilización fue avanzando pero en estos pueblos se quedó estancada", lo que provocó que muchos tuviesen que abandonar sus casas. Algo que les da fuerzas para reconstruir el pueblo e "intentar así que tenga otra vez vida pero respetando como era antiguamente".