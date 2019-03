El documental 'Yo fui un asesino' reconstruye el crimen del asesino de la catana: "En ese momento no fui yo, la espada bajó sola"

EL DOCUMENTAL HABLA CON JOSÉ RABADÁN 17 AÑOS DESPUÉS DEL CRIMEN

El documental 'Yo fui un asesino' habla con José Rabadán, el conocido como asesino de la catana. Rabadán afirma: "Yo no sé si la sociedad está o no preparada para mí. Soy consciente de que mucha gente me va a seguir considerando un monstruo".