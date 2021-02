Jordi Évole confiesa a Pau Donés que le sorprende quiera salir en el documental por su apariencia física en esos momentos. "Bueno, no pasa nada. Es el aspecto que tengo ahora que estoy enfermo, estoy enfermito de cáncer", destaca Pau Donés, que reflexiona sobre ello en este vídeo en el que pretender normalizar la situación: "Tengo este tubo que me ayuda a alimentarme y me ayuda a hidratarme. En fin, no pasa nada".

Es más, el cantante cuenta a Jordi Évole una conversación que ha mantenido con sus médicos sobre ello. "Me decían, 'hostias, Pau, pero que se te vea así....'", explica el cantante, quien respondido tajante: "¿Qué pasa? A los enfermos no pasa nada si se nos ve enfermos". "De hecho, en las redes, me he puesto quimio muchas veces", recuerda Pau Donés, que explica que en las fotografías aparece poniéndose quimio: "Estoy con los cables, las máquinas, con las enfermeras... no pasa nada". Es más, el cantante señala que "es mejor, porque así se va normalizando un aspecto" que cree "que debería, poco a poco, irse normalizando".

"Igual, el tabú lo tenemos más nosotros que tú ahora", responde Jordi Évole a Pau Donés, que afirma que "el cáncer nos da miedo". "Ver a un enfermo de cáncer que se va a morir siempre da un poco de respeto", señala el cantante. "Desde el primer día que dijeron 'te vas a morir', ese día, pensé 'pues a mí lo que me interesa es lo otro, la vida'", reflexiona Pau Donés en el vídeo principal de esta noticia.