"Mi hija me ha enseñado a querer y a demostrar cómo querer. Me ha enseñado a decir 'te quiero', con el corazón y mirándote a los ojos". Estas fueron las emotivas palabras que Pau Donés le dedicó a su hija días antes de su fallecimiento.

El vocalista de 'Jarabe de Palo' se expresó así en la última entrevista que realizó junto a Jordi Évole. En esta charla también aseguró que Sara "tiene muchas cosas" de su familia y, particularmente, de él. "Tiene mucha velocidad para analizar las cosas y decidir. No se asusta, cuando quiere algo, va a por ello", decía hace un año.

Con motivo del primer aniversario de su muerte, recordamos la declaración de amor que le expresó a la menor: "Nuestros padres no nos tocaban mucho porque no estaba bien visto. Mi hija me ha enseñado a decir que nos queremos, a besarnos y a tocarnos".