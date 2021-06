Pau Donés se mostró en su documental con Jordi Évole con la sonda que necesitaba para mantenerse hidratado. Algo que sorprendió al periodista de laSexta e, incluso, a uno de los médicos del cantante de 'Jarabe de Palo'.

Su objetivo fue "normalizar el aspecto" de un enfermo porque "el cáncer nos da miedo" y "ver a un tío que se va a morir da un poco de respeto". "Estoy enfermo de cáncer y este tubo me ayuda a alimentarme y a hidratarme, no pasa nada", añadió en su entrevista.

Si bien, al final del fragmento que puedes ver en el vídeo superior indicó que no quería hablar de la muerte, sino de la vida, que es lo que le interesaba: "Cuando me dijeron que me iba a morir pensé 'a mí lo que me interesa es la vida".