"El otro día me dijeron una frase que dice que 'mata más el miedo que la muerte", cuenta Jordi Évole a Pau Donés, quien destaca que "el miedo es terrible". "Yo no lo vivo porque soy poco miedoso, pero lo veo y eso me aterroriza", confiesa el cantante, que destaca que "cuando la gente tiene miedo a la vida, a las cosas, a moverse, a decidir y a querer y a que le quieran es terrible".

Pau Donés reflexiona sobre ello en el vídeo principal de esta noticia, donde advierte de que "el miedo bloquea y te corta la libertad de ser tú mismo": "Es terrible, el miedo es fatal". "Igual, tengo más miedo yo que tú en esta charla", responde Jordi Évole al cantante, que admite que él no tiene miedo: "No tengo miedo, ¿a qué?", reflexiona Pau, que, eso sí, reconoce que tiene miedo a que algo le pase a su familia.

Preguntado por Jordi Évole sobre si ahora siente más libertad, el cantante afirma que sí: "Desde el momento que aceptas que la muerte es algo que va contigo y que no es algo que es malo, sino que es algo que es parte de la vida, yo creo que sí". "Vives mucho más tranquilo", reflexiona en el vídeo principal de esta noticia Pau Donés.