Jordi Évole pregunta a Pau Donés sobre qué es lo le preocupa en ese momento. El cantante lo tiene claro: "No sufrir, el sufrimiento es como el miedo o uno es consecuencia del otro. El sufrimiento es terrible". "Estoy muy poco preocupado porque las cosas que nos preocupan normalmente, que son poco importantes, no me preocupan, porque sé que cualquier día me iré", reflexiona Pau Donés con Jordi Évole.

"Si este mes se estropea la nevera, bueno, ya la cambiaremos", afirma el cantante, que cuenta al periodista qué es eso que realmente valora de la vida en ese momento: "Hoy, por ejemplo, estoy aquí contigo hablando un ratito, iremos a pasear, después comeremos, una siestecita, disfrutaremos del día... Esto es lo que yo quiero". "Si acabo así mi vida, soy el tío más feliz del mundo", destaca Pau Donés, en este vídeo donde reflexiona sobra las cosas realmente importantes de la vida.