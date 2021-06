Jordi Évole charla con su amigo Pau Donés sobre la vida y el cáncer que padece. ¿Qué le diría Pau Donés a alguien que, recientemente, le han diagnosticado un cáncer como el suyo? "Nada, que disfrute de la vida, que no se preocupe", responde tajante el artista, que manda un contundente mensaje: "Como he empezado la entrevista. Ocúpate, disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, estés bien, a gusto y lo más feliz que puedas".

"No te preocupes, no tengas miedo", insiste Pau Donés. Unas palabras tranquilas que sorprenden a Jordi Évole: "Transmites mucha serenidad, Pau". Además, Pau Donés realiza una dura y emotiva reflexión sobre la vida y los duros momentos que hay que afrontar a través del significado de sus canciones: Bonito y Depende: "En la vida hay muchas cosas por las que vale la pena disfrutar, a lo mejor mañana estoy muerto, pero vale la pena estar hoy aquí".