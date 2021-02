Pau Donés y Jordi Évole charlan sobre la industria musical y el éxito que ha tenido el cantante de 'Jarabe de Palo'. "Ahora que ya estás un poco de vuelta de todo, dime alguien del mundo de la música que te caiga fatal", pide el presentador a Pau. "Hostias, no seas cabrón, va", destaca el cantante, que afirma que no le gusta "hablar mal de la gente". Eso sí, Pau Donés afirma que no le gusta "la gente que no respeta el arte de la música": "Lo hablaba el otro día con alguien del mundo de la música, de la radio. Joder, si los músicos queremos hacernos respetar, tenemos que hacer buenas canciones. en vez de dedicarnos a hacer las canciones que el negocio cree que tenemos que hacer para vender discos".

Preguntado sobre una artista que le caiga muy bien, Pau destaca que "adoraba a Antonio Vega": "Ha sido un compositor que me ha fascinado siempre, un tío con una calidad, unas ganas de contar y de transmitir, del que he aprendido mucho también a la hora de escribir". También, el cantante nombre a Celia Cruz y a Carlos Tarque de M Clan. Pau confiesa a Évole además que tenía pensado "hacer una gira de cinco conciertos en Barcelona, Madrid, Ciudad de méxico, Nueva York" y otra ciudad, pero que ya no tiene fuerzas para ello: "Pero las giras no pueden ser, ya está, pero me hubiera encantado, poderme subir a un escenario hubiera sido la hostia".

Además, como todos, Jarabe también tiene sus 'haters', ¿qué le diría Pau Donés a los 'haters' de Jarabe? "La vida son cuatro días y tres pasaron ya. Hostias, no estemos aquí de mala leche, estemos aquí de buen humor, querámonos". En el vídeo principal de esta noticia puedes ver la respuesta completa del cantante en la que reflexiona sobre el odio.