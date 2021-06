Pau Donés quiso dirigirse a las personas con un cáncer recién diagnosticado en su última entrevista antes de morir. A todas ellas les dijo que "disfruten de la vida" y que "no se preocupen" después de que Jordi Évole le preguntara "qué le dirías a alguien al que le han diagnosticado un cáncer como el tuyo".

"Que disfrute de la vida, que no se preocupe. Como he empezado la entrevista. Ocúpate, disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, estés bien, a gusto y lo más feliz que puedas. No te preocupes, no tengas miedo". Estas fueron las palabras que les quiso dedicar en el documental 'Eso que tú me das' antes de fallecer a causa de un cáncer de colon.

En el vídeo superior puedes escuchar esta emotiva reflexión que nos dejó en su última entrevista. laSexta ha vuelto a emitirla con motivo del primer aniversario de su muerte.