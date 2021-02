Jordi Évole pregunta a Pau Donés sobre cómo quiere que sea su funeral: "¿Quieres que te entierren?". "No. Yo no soy creyente, no soy católico", explica el cantante, que señala que no cree "que la muerte sea un motivo de grandes algarabías". "El día que me muera, que me incineren, esto sí, para tenerme guardadito en polvo, en unas cenizas. Que me tiren un poquito aquí y un poquito en mi pueblo", señala Pau Donés en el Val d'Aran. "Con lo que hemos aportado, yo en mi caso, con mi música es suficiente", insiste el cantante.

"¿Cómo te imaginas el final?", pregunta Jordi Évole a Pau Donés, que afirma que "de ninguna manera en especial". El cantante explica cómo le gustaría morir y confiesa alguna cosa que le dé rabia no haber hecho. "Me hubiera encantado haber conocido a mis nietos, pero bueno, los conoceré igual, pero de lejos", señala Pau Donés, que explica que siempre ha intentado no hacer nada de lo que no pudiera pedir perdón "porque eso querrá decir que es algo que es chungo".

"No sé, en general, creo que hecho las cosas bien, con buena intención", afirma Pau, que reflexiona sobre el perdón y sobre cómo ha sido su vida en el vídeo principal de esta noticia donde insiste en que se va "en paz". "Yo me lo he pasado muy bien en la vida porque lo que he hecho me ha gustado mucho. Y he intentado gozarlo mucho y creo que lo he conseguido".

"Muchas gracias", concluye Pau Donés. Las gracias se las damos nosotros a él.

El momento en el que Pau Donés canta 'El sitio de mi recreo'

Pau Donés realiza un canto a la vida en este emocionante momento en el que canta a Jordi Évole un tema elegido por él para despedir el documental: 'El sitio de mi recreo'.