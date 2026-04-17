El whatsapp que destapó el escándalo de las VPP de Alicante: "¿Sabes algo de las adjudicaciones de Les Naus? ¿Te gusta investigar?"

Mercedes Gallego y Toni Cabot, periodista y director del diario 'Información', explican cómo se fraguó la noticia que destapó el caso de las VPP de Alicante: "Desde el primer momento supe que estábamos ante un escándalo".

La primera información sobre el escándalo de las viviendas de protección pública de Alicante le llega a la periodista del diario 'Información', Mercedes Gallego, a través de un whatsapp muy escueto. Su fuente le escribe: "¿Sabes algo de las adjudicaciones de Les Naus? ¿Te gusta investigar?".

La periodista explica que a partir de este mensaje empiezan a indagar para confirmar que en esa promoción de vivienda pública, la primera que se ejecuta en Alicante en 20 años, está ocurriendo algo irregular.

Al principio solo hay una pista, pero los nombres que empiezan a aparecer disparan todas las alarmas. "El primer cargo que nos llama la atención, lógicamente, es el de la que en ese momento era la concejala de Urbanismo", apunta Mercedes.

Pero la edil no era la única: "Se nos habla también de un arquitecto, municipal, que ha tenido relación con este proyecto, y se nos habla también de una directora general, que en este caso no era ella, sino dos hijos y un sobrino", indica la periodista.

Cuando el medio accede al Registro de la Propiedad, la sospecha se confirma. Los pisos ya tienen dueño. Toni Cabot, director de 'Información' de Alicante, lo tenía claro: "Desde el primer momento yo supe que ya estábamos ante un escándalo. Y un escándalo que no solo iba a tener repercusión en Alicante. Por supuesto que era una noticia de portada", asegura.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El pelotazo de la vivienda pública' en atresplayer.