Una vivienda ocupada convertida en plantación: "Es para darle de comer a mis niños, que tengo 20 nietos"

Una familia ocupó una vivienda de protección oficial en Pinos Puente y la convirtió en una plantación de marihuana. La Guardia Civil incautó 536 plantas, cuyo valor en el mercado podría superar los 35.000 euros. Todo comenzó con una denuncia por un enganche ilegal de luz, tal como mostró Equipo de Investigación en un programa emitido en 2020 en laSexta.

El propietario permitió al equipo del programa acceder al interior de la vivienda junto a la Guardia Civil. En distintas estancias de la casa —incluido el garaje— se encontraron cultivos, con hasta 100 o 150 plantas concentradas en una sola habitación. También se descubrió un sistema de instalación eléctrica ilegal.

Cuando el reportero le pregunta si se dedica a vender marihuana, el hombre lo niega: "Yo no me dedico. Es para darle de comer a mis niños, que tengo 20 nietos. Vienen todos aquí a comer, que nadie tiene un duro", justifica.

Asegura que es la "primera vez" que recurre al cultivo de marihuana: "Yo de toda la vida he comido de la ropa", afirma, mientras una mujer que lo acompaña añade: "¡Y del campo!".

Sin embargo, no aclaran para quién están guardando las plantas. "De personas", responde el hombre de forma ambigua. A lo que la mujer, visiblemente molesta, interrumpe: "¡Usted no nos puede mentar aquí a personas que no conocemos!".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación del 2020.