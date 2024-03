Tres años antes del fallecimiento del fotógrafo José Luis Abad, Nacho Vidal compartía un vídeo en YouTube explicando los cuestionables efectos milagrosos que había experimentado tras inhalar veneno de sapo bufo en un ritual chamánico, tal y como mostró tal este programa de Equipo de Investigación de 2020, que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

"Me hizo morir, que mi alma se fuera de mi cuerpo completamente y mi cuerpo explotara. Yo era el universo, lo era todo", explicaba ante la cámara. Desde ese momento, como asegura el actor porno, no ha vuelto a "tomar cocaína, ni alcohol, ni una pastilla para dormir, que tomaba todos los días". "Todo aquello a lo que tenía adicción o apego se me ha acabado. Lo que he conseguido con el sapo es la paz de mi espíritu", decía sin saber que ese vídeo años más tarde formaría parte de una investigación policial.

*El contenido al que hace referencia la información del texto forma parte de un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.