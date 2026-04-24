Doble asesinato en Cartaya: una llamada en pleno Sábado de Pasión cambió la vida de dos hombres

El 14 de abril de 2019 dos hombres fueron asesinados en una finca de Cartaya, en Huelva. El día anterior, Sábado de Pasión, una llamada de teléfono irrumpió el bullicio generado por la procesión militar de los legionarios.

Una llamada, que podía parecer trivial, entre dos conocidos sirvió para cerrar un plan que, en pocas horas, cambiaría la vida de dos hombres. Uno de ellos era Samuel, un jornalero de 27 años que, a pesar de que Huelva se encontraba volcada en celebrar la Semana Santa, seguía trabajando.

Mientras recogía arándanos, recibe la llamada de 'El Sevillano', un amigo, para pedirle un favor, ya que él no tiene coche: que le llevara a Cartaya. Antes de acudir a la cita, Samuel visita el hospital para ver a su sobrino que está ingresado. A las 21:015 llega a la gasolinera de La Orden con su Seat Ibiza rojo, donde ha quedado con 'El Sevillano' y juntos ponen rumbo a Cartaya, en un viaje que ya los había sentenciado.

La primera en acusar la ausencia de Samuel fue María José de los Ríos, su mujer. La joven vio los pasos del Domingo de Ramos con su hija, pero, al llegar a casa, descubre que su marido todavía no ha llegado. Este le dijo que había ido al hospital a ver a su sobrino, pero que muy pronto iba a llegar a casa y que tenía hambre. María José le dijo que le iba a esperar para cenar.

"Me quedé dormida en el sofá", recuerda ella, "cuando me desperté era sobre la una y pico, y vi que no había llegado". Decide llamar a su marido, pero su teléfono no da señal, algo muy extraño. María José decide llamar a la policía, a la guardia civil y a los hospitales, para saber si se ha producido algún accidente de tráfico. Incluso, sale para buscarlo por varios lugares, pero no consigue encontrarlo. No es hasta la mañana siguiente cuando descubre el destino de Samuel.

Óscar Romero, inspector jefe de la Policía Judicial señala que recibieron el aviso de que había un Seat Ibiza rojo calcinado. "Comprobamos la matrícula y vemos que pertenece a un muchacho cuya desaparición se había denunciado horas antes", cuenta el agente, "convierte en lo que podría ser una desaparición normal en una desaparición inquietante".

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