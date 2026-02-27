Vivienda, colegio y hasta las juntas de vecinos: el exclusivo 'todo en uno' para venezolanos que llegan al barrio de Salamanca

"No solamente hacemos casas, también colegios, aperturas de cuentas bancarias y a hacer la mudanza", afirma Lydia Martínez, dueña de una empresa de 'relocation', que explica que por 150 euros la hora también van a las juntas de vecinos.

En España viven cerca de 700.000 venezolanos y una parte de quienes llegan con mayor poder adquisitivo se concentra en uno de los barrios más exclusivos de Madrid: el de Salamanca. Allí el mercado del lujo convive con el fenómeno de la inversión extranjera en vivienda.

En torno a ese perfil de cliente ha crecido un negocio específico: el de la denominada 'relocation'. "No solamente hacemos casas, también colegios, aperturas de cuentas bancarias y a hacer la mudanza también, es un servicio 360", afirma Lydia Martínez, dueña de una de estas empresas, que asegura que incluso acompañan "a la primera compra de supermercado y si tu mascota se marea, le vamos a recoger al aeropuerto y la custodiamos hasta que llegue".

Un servicio muy exclusivo por el que, explica, cobran unos 6.000 euros y que puede elevarse hasta los 20.000 si quieren "que estén un mes entero enseñándote todas las casas de lujo de Madrid".

En el vídeo sobre estas líneas, Lydia muestra a 'Equipo de Investigación' una casa que tiene lista para una familia venezolana y cuyo precio está cercano a los 4 millones de euros. "Querían que fuera en el barrio de Salamanca", señala la empresaria, que cuenta que al haber un "gran colectivo de gente de Venezuela, al final hacen pandillas".

Muchos de estos venezolanos con alto poder adquisitivo suelen tener servicio interno, externo, cocineros, chóferes, "todo lo que se te ocurra, apunEl tta Lydia, que cuenta que el año pasado un venezolano pedía a la comunidad cambiar la alfombra de la entrada. Un servicio, el de reclamar e incluso ir a la junta de vecinos, que también ofrecen por 150 euros la hora.

