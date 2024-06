Los búnkeres del Carmel es otra de las zonas más visitadas de Barcelona dadas las bonitas vistas de la ciudad que se ven desde allí. Eso lo ha convertido en un punto turístico, pero limitado. Cierran a las 19:30 de la tarde, lo que no impide que posteriormente los turistas salten las vallas y sigan por la zona.

Esto ha generado altercados, como cuenta un vecino de la zona: "Durante el día no hay problemas. Normalmente la gente sube a hacer sus fotografías, a tomar el sol y se van. Pero a partir de que cierran estos señores, un 40 o 50% salta la valla y sigue el botellón".

"A mí me han pegado dos veces, en la puerta de mi casa las dos veces. Abro la puerta y me encuentro un tío aquí en la puerta con la chorra fuera meando. Le digo '¿qué haces?' Y no me contestó. Me dijo '¡fuck you pum!' y me metió un puñetazo. Aquí 11 puntos, seis internos y los otros externos (muestra sus heridas). La segunda vez me cogieron entre dos o tres, me tiraron al suelo, me quitaron el móvil, me pegaron una de patadas por todo el cuerpo que no veas", relata a Equipo de Investigación sobre las agresiones otro vecino.