"Usted me firma y si pasa algo, se hace cargo": el acuerdo de un pocero para hacer un pozo sin permiso en Doñana

Equipo de Investigación destapa una práctica que pone el foco sobre los pozos sin permiso en Doñana. Una reportera del programa contacta con varios poceros y recibe una inesperada propuesta para hacer una perforación al margen de la legalidad.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tiene localizados 1.500 pozos ilegales en el entorno de Doñana. Una cifra que, como explicaba Glòria Serra en este reportaje Equipo de Investigación, resulta todavía más llamativa al compararla con los pozos legales.

Para conocer cómo funciona este mercado, una reportera del programa contactó con varios poceros que ofrecían sus servicios a través de internet. Al preguntar por la posibilidad de construir un pozo, uno de ellos detallaba precios que podían ir "desde los 3.000 euros para un pozo convencional hasta los 5.000 euros" para uno de sondeo.

Sin embargo, otro pocero reconocía que actualmente "no se estaban concediendo permisos" para nuevas perforaciones. Su alternativa era que el cliente asumiera la responsabilidad: "Usted me firma a mí un papel como que va a hacer un pozo sin permiso y después, si pasa algo, usted se hace cargo".

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2024 de Equipo de Investigación.

*Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: Señores del agua' en atresplayer.com.