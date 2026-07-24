Camela por 48.000 euros, pero "sin fibra": la denuncia de un vecino de Villalba del Rey con el Ayuntamiento

Equipo de Investigación siguió el rastro del municipio conquense Villalba del Rey, que generó debate después de que su Ayuntamiento contratara una actuación de Camela por 48.000 euros.

El concierto de Camela en Villalba del Rey abrió el debate entre los vecinos sobre las prioridades del Ayuntamiento que destinó 48.000 euros a la actuación un grupo musical, una cifra que algunos vecinos consideraban elevada frente a otras carencias del pueblo. En este fragmento recuperado de Equipo de Investigación, la reportera pudo charlas con algunos de los afectados.

Uno de los vecinos no ocultó su malestar y señaló que había servicios básicos que todavía estaban pendientes. "Tenemos otras actividades mucho más necesarias que un concierto en un pueblo de 450 habitantes", aseguraba.

Además, explicó cómo esta situación afectaba incluso a los negocios locales: "Yo tuve que cambiar hasta el datáfono en el bar porque no me iba". "Si es por dar el nombre al pueblo no lo veo, porque esto se puede llenar un día, pero es pan para hoy y hambre para mañana", sentenciaba.

*El contenido al que hace referencia la información de este artículo forma parte de un programa de 2024 de Equipo de Investigación.