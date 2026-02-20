Uruguay, la capital de los esquiladores de ovejas del mundo: "Desde muy pequeño te exigen hacer la escuela y te dan un carné como profesional"

Todos los años se realiza una oferta de empleo público en busca de esquiladores de ovejas en España. Ante la falta de trabajadores españoles, los uruguayos se posicionan como la alternativa para poder hacer frente a la demanda de trabajo.

Cada primavera vuelve a publicarse el mismo anuncio, uno de empleo público buscando esquiladores de ovejas. Hacen falta 350 esquiladores más para cubrir las necesidades de 15 millones de ovejas. España no da abasto y, para cubrir esa oferta, se llama a personal extranjero.

"Este es el primer procedimiento que hacemos para poder buscar esquiladores fuera, extranjeros. Concretamente en nuestro caso de Uruguay porque aquí en España no hay", explica Mari Carmen Zapata, de esquiladores de ovejas 'Bulz'.

Equipo de Investigación presencia como llegan un grupo de siete personas del norte de Uruguay para esquilar ovejas. "Hay escuelas que enseñan el oficio de esquila, entonces desde muy pequeño ya se exige a hacer la escuela y te dan un carné como profesional de esquilador y con eso ya salía a esquilar", justifica uno de ellos por qué se les contrata. En España van a estar tres y van a ir a distintos sitios donde estiman esquilar "más o menos unas 90.000 ovejas".

En Tudela (Navarra), el programa presencia cómo una cuadrilla de diez trabajadores comienza su labor durante el amanecer para poder esquilar a tiempo 2.000 ovejas, lo que por persona implica unas 200. A uno de ellos, el programa le pregunta cuánto tiempo lleva en el oficio: "Yo voy a hacer 34 años. Yo llevo 16 años viniendo y en estos 16 años que he venido he visto formarse españoles unos cuatro creo".

Durante estos tres meses, los uruguayos cobrarán 5.000 euros, el doble que en su país: "Cuando termino acá me voy a Brasil. Donde haya oveja, estamos".

