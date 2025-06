Turistas británicos agredidos por un portero en Benidorm: "Me fracturaron el tobillo. Tras dos operaciones sigo cojo"

En Benidorm, las operaciones antidroga se suceden gracias al trabajo de los casi 400 agentes de la Policía Nacional y los más de 200 de la Local que trabajan en esta ciudad de Alicante. Los altercados protagonizados por turistas son frecuentes. Más, cuando llega la noche y el consumo de alcohol se multiplica. Por ello, los puntos más calientes y donde más explota la violencia suelen ser las discotecas y los pubs. A esto, hay que sumarle que en esas discotecas suele haber consumo de droga.

En los últimos años, son muchos los casos y vídeos que se han convertido en virales en redes sociales, en los que se pueden ver peleas entre turistas extranjeros y los porteros de estos locales. Por ejemplo, encontramos uno en el que se puede ver a un portero pegarle un bofetón a un turista y, del golpe, le tumba en el suelo. Sin olvidar otro vídeo viral que nos enseñó a un chico sin camiseta y con un machete en la mano. Intentaba apuñalar a otro joven.

Han sido esas mismas redes sociales la plataforma que han usado decenas de ciudadanos británicos para unirse y denunciar agresiones de los llamados “porteros de la droga”. Cuelgan fotos en las que muestran sus heridas.

Emma Bridge es una turista que fue agredida por un portero de discoteca. Durante sus vacaciones en Benidorm, una noche que estaban ya de vuelta a su alojamiento, vieron a unos porteros golpeando a un padre y a su hijo. "El padre estaba en el suelo inconsciente; mientras cuatro o cinco poteros pegaban al hijo, que tenía alrededor de 20 años" recuerda. "Mi marido sujeto a uno de ellos y le dijo que pararan. Se revolvieron contra él y acabó con el tobillo fracturado por tres partes".

Fue entonces cuando los porteros "se volvieron hacia el chico que estaba inconsciente en el suelo. Vi cómo le agarraban del cuello, le levantaban y le daban puñetazos. Les grité que pararan" y entonces fue agredida. "Se giraron hacia mí y me empujaron contra una moto".

A su marido ya le han operado dos veces en solo dos años y todavía cojea por la fractura. En su caso, tuvo un gran moretón en la espalda y le ha salido un bulto que tardará en irse. Por ello, cuando le preguntamos si quiere volver a pasar sus vacaciones en Benidorm, esta es su respuesta: "Es muy triste, lo echamos de menos, pero es demasiado aterrador".

Y es que, esta pareja puso una denuncia por lo vivido, pero no pasó nada. "Me dijeron que no nos teníamos que haber metido, que teníamos que haber pasado de largo. Creo que las autoridades necesitan prestar atención a esto y hacer algo porque, a la larga, van a perder mucho turismo".