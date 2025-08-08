Bajo anonimato: una mujer condenada por estafar a Inditex devolviendo ropa usada habla con Equipo de Investigación

"Que se me distorsione la voz y no se diga mi nombre", pidió esta mujer en un programa de Equipo de Investigación, condenada por un delito continuado de estafa a seis meses de prisión.

En Zaragoza, la mayor cadena de tiendas de ropa del país, denunció a una de sus clientas a quien condenaron por un delito continuado de estafa a seis meses de prisión. La mujer de 34 años tenía un 'modus operandi' muy "particular": compraba la ropa vía online o en tienda y devolvía las prendas cambiando las etiquetas. Y así, una prenda vieja la convertía en una prenda nueva.

"Siempre iba a la dependienta de la tienda que estaba más atareada para que perdiera menos el tiempo con ella", desveló el periodista de El Periódico de Aragón Luis María Gabás.

Los reporteros contactaron con la condenada y se citaron en un parque del centro de Zaragoza, pero pidió que se le "distorsionara la voz" y que ocultasen nombre. "Lo único que sucedió fue, en puntuales veces, que había estrenado una prenda y la había vuelto a devolverla", asegura, tres lo que defiende que es algo que "hace mucha gente".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

*Puedes volver a ver el programa de'Equipo de Investigación: el precio de las devoluciones' en atresplayer.com.