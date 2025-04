Una trabajadora de las monjas de Belorado: "Amazon venía mucho. De repente, empezaban a encargar estatuas. Yo flipaba"

La historia de las exclarisas de Belorado da para infinidad de capítulos. Las religiosas díscolas declaraban esta semana declaraban ante un juez por la presunta venta de oro perteneciente a la Iglesia Católica en su propio beneficio, aunque ese no es el único frente abierto con el que cuenta.

Una trabajadora de la casa rural regentada por la exmonjas cuenta a Equipo de Investigación que lo que comenzó siendo un voluntariado se convirtió en un trabajo sin remunerar 24-7. La empleada afirma que, en un comienzo, ayudaba "sin contrato" a las religiosas y que al final pretendían que estuviera allí "24 horas al día, siete días a la sema, a cualquier hora".

Pero no fue lo único. La mujer cuenta qué consistía su trabajo: "Mi jera era la ex abadesa. Luego estaba sor Sión, muy involucrada en el tema. Recuerdo en aquel momento que Amazon venía bastante. En la casa rural había de todo, estaba fenomenalmente montada... pero había, no sé, seis manteles por mesa, otra vajilla porque les gustaba más que la que habían comprado antes. Yo flipaba".

"De repente, empezaban a encargar estatuas. Cuando me marché estaban encargado un San Miguel de bronce. No sé qué era, pero carísimo. Aquello no podía ser rentable", explica.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.