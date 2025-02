Tony Antonio, presidente de la asociación de Humoristas, habla del efecto Chiquito: "Me reía antes de que llegase lo que iba a contar"

"Me pasaba lo mismo que con Gila, que me estaba riendo antes de que llegase lo que iba a contar, porque yo ya me lo sabía, pero me ría de lo bien que lo contaba", cuenta.

Tony Antonio, presidente de la asociación de Humoristas, recuerda el efecto que tenía Chiquito de la Calzada sobre él y no puede evitar compararle con Gila: "Me pasaba lo mismo con los dos, que me estaba riendo antes de que llegase lo que iba a contar, porque yo ya me lo sabía, pero me ría de lo bien que lo contaba".

"Fueron muy buenos años para el humor", asegura haciendo referencia a la década de los 90. "Muy, muy buenos", recalca. Tanto, que él puede vivir ahora de lo que ganó entonces. "Hubo gente que ganó muchísimo, muchísimo más". Uno de ellos fue Chiquito.