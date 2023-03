Equipo de Investigación viajó hasta la isla de Tenerife para investigar el caso de 'El Brujo', un supuesto vidente que fue condenado por estafar miles de euros a unos hermanos. En las facturas que les expedía, figuraba el sello 'Yara Magia Azul', el bazar esotérico que regenta su madre, a quien el programa intentó entrevistar.

La mujer, sin embargo, se negó a responder a las preguntas de Equipo de Investigación: "No puedo hablar con usted, ni con mi hijo tampoco", aseguró, afirmando incluso que su hijo "no tiene teléfono". "Me cuente lo que me cuente no quiero hablar con usted", cortaba a la periodista, que trataba de explicarle que estaba realizando un reportaje.

"¿Usted le ha preguntado al juez si lo puedo hacer?", preguntaba entonces la mujer, quien, ante la respuesta afirmativa de la reportera, la increpaba en estos términos: "¿Sí? Pues vaya a tomar por culo usted y el juez". Un tenso momento que puede verse en el vídeo sobre estas líneas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.