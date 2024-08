Brian Harrison es un británico afincado en Tenerife desde hace 33 años y ha ido viendo la transformación que ha vivido la isla desde que llegó a España. "Hay mucha más construcción", se queja en este programa de Equipo de Investigación de junio de 2024, que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

A esto se suma que "tres de cada cuatro coches son de alquiler" y que, el problema del turismo, también provoca el colapso de las carreteras: "Mi pareja, para ir a trabajar -es profesora-, tiene que hacer un viaje de 20km cada día y tarda una hora y media en llegar", denuncia.

"No he visto a ninguna persona que viva en la isla que no esté afectada por el turismo", afirma, y reconoce haber "sentido turismofobia". Pero los locales no "están enfadados con los turistas, sino con las administraciones". Dale al play al vídeo principal de la noticia para escuchar la denuncia completa de Brian Harrison sobre la situación que atraviesan las islas Canarias.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de junio de 2024 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.