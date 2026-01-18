Todo lo que qué hay detrás del fenómeno viral 'La Casa de los Gemelos': "Me deben entre 6.000 y 7.000 euros"

En sus directos, los gemelos aseguran invertir grandes sumas de dinero en sus programas, también en colaboradores que denuncian que no han cobrado. Sin embargo, el reality que se ha dado a conocer en los últimos meses es solo el escaparate de un negocio muy distinto que arranca pasada la media noche.

Ha sido uno de los fenómenos virales de los últimos meses por ser una de los realitys más bestias hasta ahora conocidos. 'La Casa de los Gemelos' arranca un domingo por la noche con ocho personas como protagonistas, unas reglas que se improvisaban sobre la marcha, alcohol y la promesa de aguantar encerrados el mayor tiempo posible: solo aguantan nueve horas.

Equipo de Investigación analizaba hace unos días el fenómeno. Cuando los participantes apenas llevan 25 minutos juntos el conflicto pasa de las palabras a la violencia física. Los organizadores del reality fichan a protagonistas de vídeos virales, pero horas después de empezar, 'La Casa de los Gemelos' se cancela, aunque eso no frena la atención.

Tras la pantalla, Carlos y Daniel, dos jóvenes que llevan tiempo en el foco mediático con diversos podcasts, pero también por otro negocio que arranca pasadas las doce de la noche: la retransmisión en directo de apuestas deportivas online. Al cumplir la mayoría de edad, ambos dejan los estudios y ponen en marcha su primer negocio: los pronósticos deportivos, donde el acceso a su canal de apuestas es inmediato. Los gemelos también utilizan su canal de Twitch para difundir sus pronósticos en directo y atraer nuevos jugadores. A través de vídeos, Daniel anima a los seguidores del canal a apostar mientras recorre mundo.

Sin embargo, para que el negocio de las apuestas funcione, necesita algo más que jugadores: audiencia. Y para conseguirla, los gemelos pasan de creadores a productores de formatos pensados para el algoritmo. En menos de un año, lanzan 15 formatos, algunos de los cuales superan el millón de visualizaciones.

Los gemelos consiguen fichar a caras conocidas de la televisión para que participen en sus shows, como Pipi Estrada, quien accede a hablar con Equipo de Investigación: "Llegaron los dos con coches de alta gama, lo que me impresionó; pensé que parecía que el negocio les iba muy bien", expresa el periodista deportivo.

Una segunda edición

Asimismo, los gemelos ponen en marcha una estrategia para aumentar su alcance y contactan a personas para que difundan su contenido en redes sociales a cambio de una compensación económica. Un joven que decidió colaborar con los gemelos denuncia en Equipo de Investigación que nunca llegó el dinero que prometieron que le iban a pagar. "Me deben entre 6.000 y 7.000 euros, porque había entre 60 y 70 millones de visualizaciones. Mi amigo (que también colaboró con ellos), entró en depresión al final", señala el joven.

Pese a la cancelación de la primera edición, producen una nueva entrega de 'La Casa de los Gemelos'. La gala de inicio arranca en directo ante 200.000 personas. En ese momento, piden donaciones, fichan a Kiko Hernández como presentador y levantan un plató gigante de 1.000 metros cuadrados que alquilan por medio millón de euros.

La primera en entrar es La Falete, la concursante más polémica de la primera edición. El resto del casting mezcla concursantes de antiguos realitys y nombres virales de Internet. Para controlar el desarrollo del espectáculo, incorporan un equipo de seguridad formado por 10 personas encapuchadas, aunque la violencia no es un accidente, sino que forma parte del sistema.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de hace unos días de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.