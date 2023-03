Víctor Valdivieso, un televisivo vidente canario conocido como 'El Brujo', fue acusado por dos hermanos de haberles estafado 60.000 euros y finalmente condenado a cuatro años de prisión.

Equipo de Investigación se desplazó hasta Tenerife para indagar en el caso y allí pudo hablar con el abogado de las víctimas, que relató cómo sus clientes "se encontraron animales degollados" y "sangre animal" a la entrada de la finca en la que vivían, puestos allí "con una intencionalidad, simulando que ellos podían ser víctimas de un acto de brujería satánica".

Una situación que les causó "terror, miedo, angustia" y "desesperación", lo que les llevó a acudir a la consulta de 'El Brujo', que les pidió -según el relato del letrado- que le adelantaran unos primeros 29.000 euros por acudir a la finca, donde "estuvo un rato en trance" y se deshizo del supuesto hechizo.

Sin embargo, la relación con los hermanos no acabó ahí y, según relató una de las víctimas en el juicio, les amenazaba con accidentes de tráfico y hasta con la muerte de familiares: "Todo era relacionado con la muerte, todo. me tenía asustada, me tenía embrujada", aseguró una de las hermanas ante el tribunal, tal y como puede verse en el vídeo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.