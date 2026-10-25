El testimonio de una víctima de Charly, el mayor estafador de Baleares: "La casa de mis sueños es un edificio en ruinas"

Jonathan Morales firmó un contrato de reserva de un piso de la promotora de Carlos García Roldán. Pagó 14.200 euros por la reserva y 1.000 euros durante varios meses, pero las obras nunca empezaron y su casa nunca fue una realidad.

Ha sido el mayor estafador de la historia de Baleares. Carlos García Roldán, más conocido como Charly, también como el Donald Trump de Baleares, fue condenado en diciembre de 2025 a 14 años de cárcel: timó 3,3 millones a 240 personas. Hace tan solo un mes fue detenido, ya que había escapado tras ser condenado. No era la primera vez que se deba a la fuga. Antes, Carlos García Roldán fue detenido tras fugarse a Buga, Colombia, donde estuvo seis meses.

Equipo de Investigación analizaba su caso en un especial de 2023, en el que contaba como era el tren de vida del estafador ya en prisión.

Los reporteros del programa hablaban con Jonathan Morales, que firmó un contrato de reserva de una vivienda de la promotora de Charly. "Lo que sería mi casa sigue siendo un edificio en ruinas". Así de contundente se mostraba una víctima del timo después de que su estafador fuera detenido.

Pese a que pagó 14.200 euros por la reserva y 1.000 euros durante varios meses, las obras nunca empezaron. "La casa de mis sueños iba a tener tres habitaciones y dos baños", sentencia resignado. "Estaba cerca de mi trabajo y a un precio muy llamativo para la zona que está", subraya.

Para no hacer levantar sospechas, el estafador ya condenado le dijo que las obras no empezaban porque "había un problema con el balcón de la vivienda y que el Ayuntamiento no daba licencia con esos metros". Todo era mentira.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2023 de laSexta.

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