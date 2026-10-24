La Policía británica ya recibió en 2019 acusaciones de posesión de pornografía infantil contra el padre de Meghan Markle

Los detalles El viernes se informó de que se habían hallado imágenes de abusos a menores en la antigua casa de Thomas Markle, de 82 años, en Filipinas. Sin embargo, él mismo ha rechazado que fueran suyas.

La Policía británica admitió haber recibido en 2019 una carta con acusaciones de posesión de pornografía infantil contra Thomas Markle, padre de Meghan Markle. Scotland Yard trasladó la información a la oficina de los duques de Sussex, pero no a la Fiscalía. Recientemente, se hallaron imágenes de abusos a menores en la antigua casa de Markle en Filipinas, las cuales él niega que sean suyas. Meghan Markle, quien no mantiene relación con su padre, expresó consternación por las acusaciones y subrayó su deseo de proteger a sus hijos. La duquesa espera que se haga justicia y se priorice la seguridad infantil.

La Policía británica ha reconocido este sábado que recibió en 2019 una carta en la que había "varias acusaciones" sobre la posesión de pornografía infantil contra el director de fotografía estadounidense Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle. Scotland Yard ha explicado que remitió la información a la oficina del duque y la duquesa de Sussex, pero no la envió a otros organismos tales como la Fiscalía.

El viernes se informó de que se habían hallado imágenes de abusos a menores en la antigua casa de Markle, de 82 años, en Filipinas. Sin embargo, él mismo ha rechazado que fueran suyas. Por su parte, Markle ha publicado un comunicado en el que reconoce que le informaron en 2018 de "perturbadoras acusaciones" sobre su padre, con el que no mantiene ninguna relación.

Las informaciones sobre la Policía fueron publicadas en primer lugar por el periódico 'The Sun', que más tarde ha publicado que la carta recoge acusaciones directas de abusos sexuales contra Markle. "Tras una minuciosa revisión de los sistemas y archivos de la Policía Metropolitana hemos confirmado que en enero de 2019 recibimos una carta con varias acusaciones sobre presuntos delitos fuera de Reino Unido (...) Fue remitida al Comando de Protección de la la Policía Metropolitana para examinar la seguridad de la duquesa de Sussex", ha apuntado Scotland Yard.

Tras la revisión se tomó la decisión de trasladarla a la oficina de los duques de Sussex para que estuvieran al tanto. "Los detalles de las acusaciones de la carta no fueron remitidos a otros organismos", explica. Markle se mudó a Filipinas el año pasado tras una serie de problemas médicos. Ahora vive en un centro de rehabilitación de Florida donde intenta recuperar movilidad tras la amputación de una pierna en 2025.

Por su parte, Meghan ha asegurado estar "profundamente consternada" por las informaciones y ha defendido que su decisión de mantener a sus hijos alejados de Thomas Markle responde a su intención de protegerlos. "Mis pensamientos están con los niños que puedan haber resultado perjudicados", señalaba este viernes la duquesa en su comunicado.

Además, la duquesa de Sussex ha subrayado que su "más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes".

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