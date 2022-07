Después de la última operación contra el clan de 'Los Piños', en Puerto Serrano (Cádiz), los vehículos de la familia se encuentran en un depósito judicial. Allí es posible ver un total de ocho coches que incluyen modelos de alta gama como un Porsche Panamera, o un Mercedes.

Según relata la propia Guardia Civil, lo habitual es que estos vehículos no se inscriban a nombre de los responsables del clan. En este caso, el coche que habitualmente conduce Francisco Javier Ramos, alias 'El Patrón', acusado de crear una supuesta red de blanqueo, está puesto a nombre de su tía, Carmen Ramos.

Equipo de Investigación localiza a la mujer y le pregunta por el vehículo. "Ese coche es mío, tengo un Porsche Panamera, tengo tres pagas y mi marido cobra 504 euros", responde.

Preguntada por el precio del vehículo, ella asegura que no entiende "en euros" y al rato añade que en pesetas tampoco. No obstante, afirma que adquirió el coche porque le convenció el precio: "Lo vi barato, me gustó y me lo compré".

Además, Cremen Ramos revela que no tiene carné de conducir, pero justifica que puede tener un chófer para desplazarse cuando lo considere oportuno: "Cuando quiero ir a algún sitio, puedo avisar a un amigo de mi marido".

Durante la conversación, Carmen acaba admitiendo que su sobrino le pidió el coche "para la niña" y que ella se lo dio: "El trato lo hicieron mis hermanos, no lo hice yo".

Por otro lado, Equipo de Investigación muestra cómo los agentes se sorprendieron al encontrar el Porsche Panamera en el registro al clan de 'Los Piños'. Puedes ver el momento en el vídeo que se incluye a continuación.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de abril que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.