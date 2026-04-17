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Se casó dos meses después

La 'técnica del falso soltero', o cómo un joven empresario accedió a una de las VPP de Alicante y la convirtió en un piso de lujo

Uno de los casos que mejor resumen el funcionamiento de las polémicas viviendas de protección pública de Alicante es el de un joven empresario de 31 años que accedió a uno de esos pisos como soltero, para casarse solo dos meses después.

Uno de los casos que mejor resumen el funcionamiento de las polémicas viviendas de protección pública de Alicante es el de un joven empresario de 31 años que accedió a uno de esos pisos como soltero, para casarse solo dos meses después.

Uno de los casos más llamativos del escándalo de las viviendas protegidas del 'Residencial Les Naus' está en la sexta planta del bloque tres. Resume mejor que ninguno cómo funcionaba el sistema.

Un joven empresario consigue una vivienda de protección pública. Tiene 31 años, dirige una asesoría y accede como soltero, a pesar de que solo dos meses después se casa.

Antes incluso de entrar a vivir encarga la reforma a un interiorista de alto nivel, un profesional especializado en viviendas de lujo. En sus redes sociales muestra la transformación del piso. Una vivienda protegida convertida en un piso exclusivo.

Un piso concebido para una familia, aunque en las escrituras firmadas apenas dos meses antes de la boda, solo figura él como único propietario.

El abogado Cayetano Sánchez Butrón explica que la vivienda "se regula para unidades de convivencia", de "personas que viven bajo la misma vivienda". Por tanto, a la hora de aspirar a una de las VPP hay que sumar "los ingresos de todas las personas de esa unidad de convivencia".

Los reporteros de Equipo de Investigación consiguen dar con el joven adjudicatario de la vivienda. "Lo hemos pasado tan mal con esto que no quiero hablar ¿sabes?", comenta el empresario, que al ser preguntado por los reporteros por si utilizó la llamada 'técnica del falso soltero' reacciona con amenazas: "Igual te cae un purito por estar aquí".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El pelotazo de la vivienda pública' en atresplayer.

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