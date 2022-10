Sin mostrar su rostro ante las cámaras, una camarera denunció su precaria situación en Equipo de Investigación el pasado viernes. Prefirió trasladarse hasta Madrid para la entrevista porque podrían reconocerle donde vive.

"No he querido dar la cara porque en este sector se conocen se conocen todos y prefiero seguir trabajando", justifica.

Según explica, decidió ser camarera tras dejar los estudios: "En la zona donde vivo, trabajas en la hostelería, o trabajas en el campo. No hay otra".

Conmocionada, califica su situación durante los últimos 20 años de "semiesclavitud": "No tengo nómina, en 20 años no he firmado un contrato y he llegado a trabajar hasta 15 horas diarias".

Sobre su día a día, a nivel laboral lamenta el mal trato recibido: "Te pisotean mucho, te hacen sentir que eres una mierda. Recuerdo ir llorando todos los días a trabajar".

Desde la Confederación Empresarial de Hostelería de España, Emilio Gallego, su secretario, indica que no conoce a ningún profesional "que se considere perfectamente pagado". No obstante, reconoce que "los camareros tendrían que estar mejor y más retribuidos".

Carmelo Rojas, empresario hostelero, apunta que "la ruina es la hostelería" porque "hay que pagar y pagar". Como muestra, en un año ha pasado de pagar 691 euros en la factura de la luz a más de 1.400 euros.

Por otro lado, Equipo de Investigación mostró la indignante respuesta de un hostelero denunciado por sus trabajadores: "Es un subnormal comunista sindicalista". Puedes verlo en el vídeo que se incluye a continuación.