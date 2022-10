Un gran grupo hostelero de Sevilla se vio obligado a readmitir a un camarero que fue despedido tras denunciar sus condiciones de trabajo. El camarero contó a Equipo de Investigación que en su empresa había "gente trabajando 40 horas con un contrato de 20, no pagan las horas extra, si un día no había trabajo te mandaban a casa y ese día no cobrabas...".

Buscamos a la persona que está detrás de estos presuntos fraudes. El conglomerado hostelero que administra el empresario sevillano se ha consolidado como un grupo de referencia en el ocio diurno y en el nocturno. Nos proporcionaron el contacto del empresario sevillano, quien declaró que tiene una "denuncia de un subnormal comunista sindicalista", para luego apostillar que se trata de "un chico sindicalista". "Y lo que tengo es eso de ahí. Por lo demás, no tengo nada", defendió.

En este sentido, el empresario manifestó que su negocio "ha estado a punto de cerrar". "Ha subido mucho la luz, coste de personal, está todo muy mal. Después, los seguros sociales, todo está por las nubes. Así están la mitad de los bares de Sevilla, y tengo bares, tengo discotecas y tengo de todo", expresó, tras lo que señaló que "está todo resuelto" con un trabajador que denunció que se falseaban su registro de horas trabajadas tras sufrir un accidente muy grave. "Se le ha pagado y el caso está cerrado por un juzgado, cerrado y todo en orden", concluyó.