Una de las víctimas de 'Anita, la fantástica' grabó el momento en el que la estafadora habló ante varias personas que se habían quedado tiradas en el aeropuerto porque no tenían los billetes que supuestamente había gestionado ella para viajar a Kuala Lumpur. "Hemos tenido problemas; Qatar ha tenido problemas no de overbooking porque no se puede decir que haya hecho un overbooking, pero es un overbooking; entonces, sabéis que está el Mundial de Fútbol también, y hay una expedición gubernamental de 75 personas que nos están dando por culo", dijo la estafadora en el aeropuerto.

Así, la estafadora siguió diciendo que no les habían dejado pagar los billetes de avión, a lo que un chico respondió: "Porque no hay dinero en la cuenta, Ana, que no somos gilipollas". "Me parece bien que me estés grabando, pero no te escondas", le dijo entonces ella.

"¿De verdad pensáis que yo os he tratado como gilipollas?", preguntó entonces Ana, tras lo que un hombre declaró: "Si tú coges un vuelo a tu nombre y reservas un vuelo a tu nombre, a mí nunca me ha pasado ni conozco a nadie que le hayan echado del vuelo".

"Esos 36 billetes nunca los llevó con ella y nunca nos lo enseñó", señala una víctima de Ana a Equipo de Investigación, tras lo que destaca que "ella no se amilana en ningún momento de nada" y daba "unas explicaciones que no se creía ni ella". "Es una persona que yo creo que está muy acostumbrada a lidiar con estos problemas, y ella dio la cara en todo momento; incluso llegamos a ir a la Policía en la T1, donde ella delante de la Policía mostró unos localizadores que ni existían", afirma el hombre.

*Este contenido pertenece a un programa de Equipo de Investigación del 13 de septiembre que ha vuelto a emitirse este sábado.