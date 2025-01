La revelación de un investigador del CSIC sobre la 'mentira' de las aceitunas rellenas de anchoa: "No están rellenas de anchoa"

"Normalmente las aceitunas 'rellenas de anchoa' no son anchoas realmente, es pasta de anchoa. Tiene parte de anchoa, pero la otra parte son otra serie de aditivos", explicaba un investigador del CSIC. Entre ellos, se encuentra el glutamato monosódico.

Equipo de Investigación se desplazaba en octubre de 2024 hasta un laboratorio donde 16 científicos investigaban la calidad de las aceitunas de mesa que normalmente consumimos. Existen diferentes tipos, explicaba Antonio López, investigador del CSIC: desde las aceitunas en salmuera -con más antioxidantes naturales- hasta las aceitunas gordal, pasando por las negras.

Mención aparte merecen las aceitunas rellenas de anchoa. "Normalmente, no están rellenas de anchoa como tal. Es pasta de anchoa", desvelaba a la periodista, que se mostraba sorprendida acerca de este dato. "Este es el relleno que tiene", decía mostrando el contenido a cámara. "Esta sustancia gelatinosa tiene parte de anchoa, pero la otra parte son otra serie de aditivos", explicaba.

La redactora comprobaba 'in situ' que así lo indicaba la etiqueta. La pasta contiene además potenciadores del sabor. "Uno de ellos es el glutamato monosódico. Lo único que hace este potenciador es que te guste lo que estás comiendo. Es más sabroso y entonces, te gusta y sigues comiendo. No existen evidencias científicas de que sea perjudicial para la salud. Sigue aprobado como aditivo alimentario, no solo para las aceitunas, sino para muchos otros alimentos", aclaraba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación estrenado en 2024.