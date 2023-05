Equipo de Investigación realizó en 2012 un reportaje en el que abordó el asesinato de Ana Páez, una joven vecina de Barcelona, a manos de su amiga Angie. La condenada suplantó la identidad de la víctima con la intención de conseguir una cuantiosa cantidad económica a través de préstamos bancarios. El trabajo ha sido emitido este sábado en laSexta.

En el programa se mostraron varios momentos de la celebración del juicio, como la declaración de la expareja de la asesina, como puede observarse en el vídeo superior. El hombre desveló en sede judicial la aparición de diversos documentos a nombre de Ana Páez escondidos detrás de la cisterna de su baño.

La acusada, Angie, intentó justificar dicho hallazgo ante el juez asegurando que fue la propia Ana la que dejó allí los papeles. "Cuando me llamaron y me dijeron que había desaparecido me asusté, y guardé la documentación allí -detrás de la cisterna-", aseguró.

Antonio Páez y Ana Capitán, progenitores de Ana, observaron con rabia e indignación la declaración de Angie. "¡Que una cosa tan insignificante haya matado a nuestra hija...!", declararon a los periodistas del programa en una entrevista. "Te dan ganas de hacer una barbaridad, de retorcerle el cuello".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2012 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.