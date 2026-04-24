Así se produjo el hallazgo de los cadáveres de Samuel Vizcaya y Manuel Bellido: en el pozo de una finca a las afueras de Cartaya

48 horas después del hallazgo del coche calcinado de Samuel Vizcaya, la policía ya tiene un primer testigo: José Antonio Morillo. Este se iba a encontrar con Manuel Bellido, 'El Sevillano', en Cartaya.

A la vez que la policía comenzaba sus pesquisas para saber qué había ocurrido con Samuel Vizcaya, su hermano, Vicente, decide comenzar también con su propia búsqueda. Primero, necesita saber dónde está su hermano y, después, qué hacía con Manuel 'El Sevillano'. Vizcaya decide desplazarse hasta la barriada del Torrejón, donde vive un familiar de Bellido. Ahí, tirando del hilo, aparece un testigo clave: Aitor, que también ha recibido una llamada de 'El Sevillano' la noche del 14 de abril de 2019.

En esa llamada, Manuel le dice a Aitor que teiene que hacer algo de "unas flores", la manera a la que llamaban la marihuana. Además, también le informa que se va a encontrar con el "'Caratonto', el chaval ese de Cartaya", que, en realidad, se llama José Antonio Morillo. En poco más de 48 horas, la investigación ya le señala.

Morillo tiene 28 años y, al igual que Samuel, trabaja en el campo. La policía va hasta su casa para que los acompañe a la comisaría a declarar, pero durante el trayecto, sucede algo inesperado. Como expone Óscar Romero, inspector jefe de la Policía Judicial, Morillo comienza a llorar y les dice que va a colaborar con ellos en todo. "Manifiesta, que él sabe lo que les ha ocurrido a estas dos personas, pero que él no tiene nada que ver", añade.

Además, les confirma que tanto Samuel como Manuel están muertos, pero que él no ha sido y que, además, alguien le ha engañado y señala a un nombre: José María Pavón. Morillo acusa a Pavón de haber sido el que disparó la escopeta que terminó con la vida de Samuel y Manuel. Es un albañil de 47 años sin antecedentes, aunque cuenta con varias licencias de armas de caza.

José Antonio conduce a los agentes hasta una finca a las afueras de Cartaya. Los cadáveres están en el interior de un pozo. Una desaparición se convierte en un doble asesinato. Cuando Vicente Vizcaya, hermano de Samuel, descubre que ha sido asesinado, no se lo cree. Este llama a María José de los Ríos, su cuñada, para comunicarle lo que ha sucedido. "Yo llorando, le digo que lo han matado, le digo que me lo han matado", recuerda.

"Se nos cayó el mundo encima", cuenta la viuda de Samuel, "no esperábamos esa noticia". María José señala que Samuel era una persona buena, "amigo de sus amigos, lo daba todo, muy cariñoso y alegre". De los Ríos, además, añade que era "un padrazo". "Se desvivía por su niña, y le han dejado disfrutar muy poco", concluye.

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