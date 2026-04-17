Rafael Mas estalla por las VPP de Alicante: "Es un pelotazo de unos pijos que se han hecho viviendas para pijos en suelo de todos"

Equipo de Investigación recuerda con Rafael Mas y Ana Barceló, concejales del Ayuntamiento de Alicante, cómo se vivió el tenso pleno horas después de que estallara el escándalo de las viviendas públicas de Alicante.

Pocas horas después de salir a la luz la noticia del diario 'Información' sobre el escándalo de las viviendas de protección pública de Alicante, en la calle se pasa del estupor a la indignación.

En Alicante no se habla de otra cosa. "No fuimos conscientes de la bomba informativa que era hasta que no salió publicada, hasta que al día siguiente vimos la reacción de la gente", comentan desde el medio.

La noticia estalla justo cuando arranca la jornada en el Ayuntamiento. Rafael Más Muñoz, concejal de Compromís, asegura que este caso "es una vergüenza. Es obsceno".

"Esto es un pelotazo de unas personas pijas que se han hecho unas viviendas para pijos en suelo de todos", comenta visiblemente indignado.

Ana Barceló, concejala del PSPV-PSOE, recuerda que en aquel pleno "había desconcierto total". Ese mismo día, ella preguntó sobre esto al alcalde, que le aseguró que había ordenado una apertura de expediente para averiguar los hechos.

La repercusión de las exclusivas fue inmediata. Al día siguiente dimitía la directora general cuyos dos hijos y un sobrino habían conseguido pisos públicos. Un día después hacía lo mismo la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El pelotazo de la vivienda pública' en atresplayer.