Un preoperatorio por email y hasta cinco veces más barato: así fue la reducción de estómago de un español en Turquía

Pablo, de 48 años y con más de 140 kilos, viaja al país junto a Equipo de Investigación para someterse a una manga gástrica porque en España no puede costeárselo. "Vine porque no vi otra salida", dice.

Acudir a Turquía a realizarse operaciones estéticas es una moda en auge desde hace años. Pablo tiene 48 años y pesa más de 140 kilos, lo que le causa tensión alta, dolor de rodillas y también de huesos. Según cuenta a Equipo de Investigación, su situación es desesperante, ya que no entra en lista para realizarse una reducción de estómago por la Seguridad Social.

Tampoco tiene dinero para costear los 15.000 euros que cuesta esta intervención por la sanidad privada. Todo ello le lleva a Turquía, junto a los periodistas, para realizarse una manga gástrica.

Según relata este gallego al programa, en Turquía cuesta la operación "casi cinco veces menos". El preoperatorio, cuenta, lo ha hecho "por correos electrónicos, escaneando toda la documentación".

"Me vine a Turquía porque no vi otra salida y, como yo, un montón de gente", asegura Pablo, que insiste: "No es una cosa que la deseo hacer por estética, es por necesidad".

Este procedimiento es uno de tantos que se realizan en Turquía, donde las operaciones estéticas mueven unos 20.000 millones de euros al años en el país. Eso sí, las condiciones sanitarias, en ocasiones, no suelen ser las más óptimas. En la actualidad, las redes sociales como TikTok se han convertido en el principal reclamo de las clínicas turcas para captar clientela.

"Nos suele llegar en torno a una o dos veces por semana clientes que han tenido alguna complicación en intervención en Turquía", asevera un abogado en el mismo especial del programa, llamado 'Operación Turquía'.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023.