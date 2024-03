El alto precio del aguacate en el mercado ha convertido su posesión en una posible fuente de riqueza, por lo que muchos ladrones ponen su foco en las plantaciones masivas de la fruta para poder sustraer grandes cantidades, como mostró Equipo de Investigación en un episodio de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

José Luis Armenteros, agricultor afectado por varios robos en su finca, ha contado la fuerte inversión que ha tenido que hacer en seguridad: "El robo es un gran problema, Es dramático. Tú estás cuidando cinco años el terreno hasta que empieza a producir, este árbol tiene una cosecha al año y llega un tío en diciembre y te la roba. Calculo que han robado unos 2.000 kilos y me he visto obligado a poner cámaras. Me he gastado entre 6.000 y 7.000 euros en seguridad".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2019 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.