Pintó flechas falsas en el Camino de Santiago para desviar a los peregrinos hasta su albergue

En Valtuille de Arriba (León), una hostelera reconoce haber pintado flechas amarillas falsas que apartan a los peregrinos casi 3 kilómetros de la ruta oficial y los conducen hasta su albergue. Podría enfrentarse a multas de hasta 1.000 euros.

Miles de peregrinos recorren cada año el Camino de Santiago guiándose por un símbolo que se supone infalible: la flecha amarilla. Pero en Valtuille de Arriba, una pequeña localidad leonesa de la comarca de El Bierzo, ese símbolo dejó de ser fiable. Algunas de esas flechas no conducían hacia la Catedral de Santiago de Compostela, sino hacia la puerta de un albergue privado, situado casi tres kilómetros fuera de la ruta oficial.

El hallazgo, sacado a la luz por el programa Equipo de Investigación, ha reabierto el debate sobre la manipulación de la señalización jacobea con fines comerciales.

Tras seguir el rastro de las flechas hasta su destino final, el equipo del programa localizó y entrevistó a la responsable del alojamiento. Sin titubeos, la mujer reconoció ser la autora de la señalización alternativa.

Según explicó, pintó las marcas por dos motivos: evitar un tramo que considera peligroso del trazado original y ofrecer a los caminantes la posibilidad de alojarse en su negocio, recién abierto. Ante las cámaras, admitió directamente su autoría y detalló que quiso "que tuvieran alguna opción" de hospedaje.

La conversación se tensó cuando una vecina del pueblo, alarmada por las implicaciones de lo que se estaba confesando en directo, pidió a la propietaria que "borrara eso" y le advirtió de que se estaba "metiendo en un compromiso".

Multas de hasta 1.000 euros por alterar el Camino

Modificar la señalización oficial del Camino de Santiago no es un asunto menor desde el punto de vista legal. La normativa que protege esta ruta, reconocida como Primer Itinerario Cultural Europeo, contempla sanciones económicas para quienes alteren sus marcas sin autorización. En este caso, la propietaria del albergue podría enfrentarse a una multa de hasta 1.000 euros por la manipulación de las flechas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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