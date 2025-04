"Me pidió ser concejal de Vigo en mi partido político": la confesión de Mario Conde en Equipo de Investigación sobre el 'príncipe gitano'

Sinaí Giménez ansiaba dar el salto a la escena política y su padrino soñado era Mario Conde. El exbanquero concedía en 2015 una entrevista a Equipo de Investigación para hablar de su relación con el 'príncipe gitano'. A él fue al único al que reveló su verdadero objetivo.

"Lo conocí como consecuencia de las elecciones autonómicas a Galicia. Me llamó la atención que en una entrevista que hizo en un periódico dijo que el presidente de Galicia le había engañado, no había cumplido ninguna de las promesas que le había hecho y que pensaba votar a mi partido", desvelaba.

Mario Conde definía a Sinaí como un hombre "sinuoso", que no era "tan directo" como él, pero que era "afable". "Es una persona que ejerce un tipo de autoridad, que yo no sé, sobre la comunidad gitana", añadía. El exbanquero reconocía no llevar nada en su programa específico para la comunidad.

"Quería ser concejal de Vigo, me lo dijo literalmente". De hecho, le pidió expresamente ir en las listas para salir de concejal "para poder ejercer" y "ayudar".

*Sinaí Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2015 de Equipo de Investigación.