Un periodista cuenta cómo fue víctima de una estafa: "En 25 minutos lo habíamos perdido todo"

A Miguel Ángel, de 36 años, le estafaron más de 11.000 euros a raíz de una llamada en la que se hicieron pasar por el equipo de ciberseguridad de su banco. Equipo de Investigación analizaba este entramado criminal en 2024.

A Miguel Ángel, un periodista de 36 años, le estafaron miles de euros a través del teléfono, una práctica criminal que despuntó en 2023 y que fue conocida como la estafa de los ninis. Entonces, Equipo de Investigación analizaba el caso, conocido como Operación Libélula, y hablaba con algunas de las víctimas.

"Era un día de Navidad, caminando por el centro de Madrid, con todo lleno de gente. Iba con mi hija pequeña de 6 meses y con mi mujer, intentando hacer las últimas compras navideñas, con mucha prisa. Y en ese momento es cuando recibí la llamada", contaba entonces Miguel Ángel, que perdió 11.000 euros.

Se hicieron pasar por el equipo de ciberseguridad de su banco y le informaron acerca de una "alerta" que les había saltado "en cuenta" y que tenían que verificar con el titular de la misma. "Me preguntaron si había accedido a la app desde un iPhone 7 en la provincia de Cádiz, algo que yo negué. En ese momento me advirtió de que estábamos siendo atacados y que teníamos que salvaguardar nuestros ahorros".

Él creyó que estaba hablando con su banco. Incluso le invitaron a cerciorarse de ello volviendo a llamar desde otro teléfono. "Nosotros 'googleamos' y vimos que el número de teléfono que nos salía en pantalla era el de la sucursal bancaria", explica.

Lo que buscaban era que moviera la totalidad de sus ahorros a una supuesta cuenta segura a través de diversas transferencias. "Durante esta conversación con este supuesto empleado del banco yo fui el que recibió toda la información: el número de cuentas que tengo con el banco, dos de ellas de cotitular con mi mujer, me dieron los últimos números de varias de mis cuentas y así todo el rato".

Incluso de fondo podía oír a otros compañeros suyos hablando con otras personas y música en espera. "Utilizó en todo momento una jerga bancaria. Me estafaron más de 11.000 euros. En 25 minutos lo habíamos perdido todo", lamentaba.

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