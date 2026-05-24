Ahora

Hemeroteca Equipo de Investigación

Un periodista cuenta cómo fue víctima de una estafa: "En 25 minutos lo habíamos perdido todo"

A Miguel Ángel, de 36 años, le estafaron más de 11.000 euros a raíz de una llamada en la que se hicieron pasar por el equipo de ciberseguridad de su banco. Equipo de Investigación analizaba este entramado criminal en 2024.

Un periodista cuenta cómo fue víctima de una estafa: "En 25 minutos lo habíamos perdido todo"

A Miguel Ángel, un periodista de 36 años, le estafaron miles de euros a través del teléfono, una práctica criminal que despuntó en 2023 y que fue conocida como la estafa de los ninis. Entonces, Equipo de Investigación analizaba el caso, conocido como Operación Libélula, y hablaba con algunas de las víctimas.

"Era un día de Navidad, caminando por el centro de Madrid, con todo lleno de gente. Iba con mi hija pequeña de 6 meses y con mi mujer, intentando hacer las últimas compras navideñas, con mucha prisa. Y en ese momento es cuando recibí la llamada", contaba entonces Miguel Ángel, que perdió 11.000 euros.

Se hicieron pasar por el equipo de ciberseguridad de su banco y le informaron acerca de una "alerta" que les había saltado "en cuenta" y que tenían que verificar con el titular de la misma. "Me preguntaron si había accedido a la app desde un iPhone 7 en la provincia de Cádiz, algo que yo negué. En ese momento me advirtió de que estábamos siendo atacados y que teníamos que salvaguardar nuestros ahorros".

Él creyó que estaba hablando con su banco. Incluso le invitaron a cerciorarse de ello volviendo a llamar desde otro teléfono. "Nosotros 'googleamos' y vimos que el número de teléfono que nos salía en pantalla era el de la sucursal bancaria", explica.

Lo que buscaban era que moviera la totalidad de sus ahorros a una supuesta cuenta segura a través de diversas transferencias. "Durante esta conversación con este supuesto empleado del banco yo fui el que recibió toda la información: el número de cuentas que tengo con el banco, dos de ellas de cotitular con mi mujer, me dieron los últimos números de varias de mis cuentas y así todo el rato".

Incluso de fondo podía oír a otros compañeros suyos hablando con otras personas y música en espera. "Utilizó en todo momento una jerga bancaria. Me estafaron más de 11.000 euros. En 25 minutos lo habíamos perdido todo", lamentaba.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. La UDEF sospecha que Plus Ultra sobornó al presidente del fondo de la SEPI que concedió el rescate: "10K done"
  2. 'La vivienda nos cuesta la vida': miles de personas salen a las calles de Madrid para exigir "medidas urgentes" y denunciar el rentismo
  3. "Hay avances significativos, pero no definitivos": EEUU e Irán deshojan la margarita ante un posible acuerdo de paz
  4. Un tiroteo cerca de la Casa Blanca acaba con el atacante muerto y con un civil herido
  5. Los Javis triunfan en Cannes y se llevan el Premio a mejor dirección por 'La bola negra'
  6. Al menos cuatro muertos y más de 80 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv